L’Algérie présente à la compétition de Judo de l’IBSA à Bakou

Bakou, 24 mai, AZERTAC

Mme l’Ambassadeure d’Algérie en Azerbaïdjan, Mme Salima ABDELHAK, a rendu visite à l’équipe nationale présente à Bakou pour participer à la compétition du Grand Prix Judo de la Fédération Internationale du Sport pour les non-voyants.

L’équipe algérienne est arrivée à Bakou, le 20 mai 2021, dirigée par l’entraineur M. BELARBI LAHOUARI Nadir. Elle est composée de quatre athlètes, dont trois hommes et une femme :

Lamri Sid Ali - Capitaine de l’équipe, champion du monde et champion paralympique, catégorie (moins de 66 kg) ;

Meskine Mehdi – catégorie (moins de 73 kg) ;

Ouldkouider Ishak – catégorie (moins de 60 kg) ;

Radjai Youcef - catégorie (moins de 81 kg) ;

Abdellaoui Cherine - catégorie (moins de 52 kg).

Mme l’Ambassadeure et son équipe ont tenu à apporter leur soutien à l’équipe nationale et à les encourager dans cette compétition qui aura lieu les 25 et 26 mai.