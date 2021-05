Joe Biden: Les États-Unis sont déterminés à aider les parties à négocier un règlement politique à long terme du conflit

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Au cours des 30 années écoulées depuis la restauration de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, les États-Unis et l'Azerbaïdjan ont travaillé ensemble sur les questions de sécurité, d'énergie et de gouvernance démocratique, tout en renforçant les liens entre les peuples américain et azerbaïdjanais, écrit le président américain Joe Biden dans son message de félicitations adressé au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l’occasion de la Journée de la République, célébrée le 28 mai en Azerbaïdjan.

« Les États-Unis soutiennent fermement les importantes contributions de l'Azerbaïdjan à la diversification énergétique européenne avec le lancement l'an dernier du Corridor gazier Sud et le mémorandum d'accord de cette année sur l'exploration conjointe avec le Turkménistan dans la mer Caspienne. Nous sommes reconnaissants pour les 20 ans de soutien de l'Azerbaïdjan à la mission de l'OTAN en Afghanistan et aux efforts de lutte contre le terrorisme. En tant que coprésident du Groupe de Minsk de l'OSCE, nous restons déterminés à aider les parties à négocier un règlement politique à long terme du conflit », lit-on dans le message.

Le président américain Joe Biden a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au président Ilham Aliyev et au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de la Journée de la République.