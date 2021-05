Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre iranien des Affaires étrangères VIDEO

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 25 mai le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Mohammad Javad Zarif.

Le président Ilham Aliyev s’est déclaré très heureux de voir le ministre iranien des Affaires étrangères, se disant convaincu qu'au cours de la visite ils discuteraient de manière détaillée du développement positif des liens et des relations bilatérales. « J'ai regardé les données avant votre visite et j'ai vu que nous avons une augmentation des échanges commerciaux. Malgré la pandémie, c'est très positif. Toutes les initiatives et décisions avancées par le président Rohani et moi-même ont été mises en œuvre. Nous sommes très satisfaits du niveau de coopération pendant la présidence du président Rohani, et cette période touche à sa fin. Veuillez lui transmettre mes salutations et ma gratitude pour le partenariat et la coopération », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Nous avons fait de très grands progrès dans tous les domaines. Je pense qu'à l'heure actuelle, les relations entre nos pays sont peut-être au plus haut niveau de l'histoire de notre coopération. Bien sûr, il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux défis liés à la nouvelle situation établie dans la région, situation post-conflit, et, bien sûr, l'Iran et l'Azerbaïdjan, deux pays frères, doivent coordonner leurs efforts et contribuer à une paix durable et à long terme dans la région. Je suis sûr que le gouvernement iranien partage la même approche. Car nous avons eu de nombreux contacts depuis la résolution du conflit. Peut-être que nous aborderons aujourd'hui plusieurs questions importantes pour rendre ce processus plus fluide », a estimé le président de la République.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a remercié le président azerbaïdjanais de les avoir reçus. Le ministre iranien a transmis les salutations du président Hassan Rohani au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Il a dit que le président Rohani respectait le président et le peuple azerbaïdjanais. « Nous sommes heureux d'avoir la meilleure période de relations avec l'Azerbaïdjan pendant notre administration. Nous sommes très heureux de laisser en héritage des relations parfaites avec l'Azerbaïdjan, pays frère, pour la prochaine administration qui arrivera au pouvoir en Iran à la fin de notre mandat », a fait savoir le ministre iranien.

« Je voudrais à l’avance vous féliciter, vous et le peuple azerbaïdjanais, pour votre fête nationale et exprimer notre profonde admiration pour le développement que vous avez réussi à apporter à l’Azerbaïdjan et à cette région. Nous croyons que vous avez joué un rôle historique dans la libération des terres azerbaïdjanaises et nous vous en félicitons. Vous pouvez maintenant jouer un rôle historique dans l’instauration de la paix dans la région et nous tenons à vous féliciter d’avoir exprimé votre désir de parvenir à la paix avec l’Arménie. C’est très important et nous sommes prêts à jouer un quelconque rôle en Iran pour y parvenir, ainsi que dans la reconstruction et la restauration des territoires libérés », a déclaré le ministre Mohammad Javad Zarif.