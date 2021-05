Le président Ilham Aliyev : Les relations azerbaïdjano-iraniennes sont au plus haut niveau de l'histoire de notre coopération

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Il y a une augmentation des échanges commerciaux entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Malgré la pandémie, c'est très positif. Toutes les initiatives avancées et les décisions prises par le président Rohani et moi-même ont été mises en œuvre. Nous sommes très satisfaits du niveau de coopération pendant la présidence du président Rohani, a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev lors de son entretien avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

« Nous avons fait de très grands progrès dans tous les domaines. Je pense qu'à l'heure actuelle, les relations entre nos pays sont peut-être au plus haut niveau de l'histoire de notre coopération. Bien sûr, il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux défis liés à la nouvelle situation établie dans la région, situation post-conflit, et, bien sûr, l'Iran et l'Azerbaïdjan, deux pays frères, doivent coordonner leurs efforts et contribuer à une paix durable et à long terme dans la région », a estimé le président Ilham Aliyev.

Le chef de l’Etat s’est dit convaincu que le gouvernement iranien partageait la même approche, car il y avait eu de nombreux contacts entre les deux pays pendant la période après le règlement du conflit.