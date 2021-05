Le Ministre des affaires étrangères azerbaïdjanais rencontre la Secrétaire générale de l'OSCE à Vienne

Vienne, 25 mai, AZERTAC

En marge de sa visite de travail en Autriche, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le 25 mai la Secrétaire générale de l’OSCE, Helga Schmid.

Au cours de la rencontre, le ministre a évoqué que l'Azerbaïdjan attachait de l'importance à la coopération avec l'OSCE. Djeyhoun Baïramov a dit que le conflit de 30 ans avait pris fin avec la signature de la Déclaration tripartite du 10 novembre 2020 et a souligné que la déclaration créait de nombreuses opportunités pour la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la base du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues des deux pays.

Lors de la rencontre, les discussions ont également porté sur un certain nombre de questions découlant des déclarations trilatérales, il a été déclaré que l'ouverture notamment des liaisons de transport régionales ouvrait de nouvelles opportunités pour tous les pays de la région, l'Arménie y comprise, et a créé des possibilités de coopération économique et de développement pour l'Arménie.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur la nouvelle situation postconflit établie, les processus en cours dans la région, les mesures prises pour mettre en œuvre les déclarations trilatérales, la coopération avec l'OSCE, le processus de restauration, de reconstruction et de réintégration dans les territoires libérés.