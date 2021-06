L’équipe d’Azerbaïdjan de judo disputera les championnats du monde

Bakou, 29 mai, AZERTAC

Les championnats du monde de judo se dérouleront du 6 au 13 juin à Budapest, en Hongrie.

L’Azerbaïdjan sera représenté par douze judokas au tournoi de qualification pour les JO de Tokyo.

Chez les hommes, Davoud Mammadsoï et Keramet Husseynov (tous les deux 60 kg), Orkhan Seferov et Nidjat Chykhalizadé (tous les deux 66 kg), Nourlan Ossmanov et Hidayet Heyderov (tous les deux 73 kg ), Mourad Fetiyev et Zelim Tkchaïev (tous les deux 81 kg ), Elmar Gassimov (100 kg) disputeront les championnats du monde.

Chez les femmes, Aïcha Gourbanly, Leyla Aliyeva (toutes les deux 48 kg) et Gultadj Mammadaliyeva (52 kg) concourront pour la qualification.