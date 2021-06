Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le procureur général de la Cour suprême de Turquie VIDEO

Bakou, 30 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu dimanche 30 mai une délégation menée par le procureur général de la Cour suprême de Turquie, Bekir Sahin.

Le procureur général de la Cour suprême Bekir Sahin a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de son homologue Recep Tayyip Erdogan et demandé de lui transmettre les siennes.

Au cours de la rencontre, il a été noté que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie se développaient avec succès dans tous les domaines, et l'importance de la coopération entre les ministères publics des deux pays pour le développement de ces liens a été mise en valeur.

L'expérience de la Turquie dans ce domaine a été évoquée et les réformes menées en Azerbaïdjan ont été discutées.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de coopération.