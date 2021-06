Leyla Aliyeva participe à une cérémonie de lâcher d’esturgeons dans l'eau

Bakou, 31 mai, AZERTAC

Lundi 31 mai une cérémonie de lâcher des bébés esturgeons dans l'eau a été organisée conjointement par l’Association IDEA et le ministère de l'Écologie et des Ressources naturelles dans le cadre du projet de grande envergure intitulé « Bassins riches » visant la protection et la restauration des ressources bio des bassins hydrograhiques intérieurs de l'Azerbaïdjan. 550000 bébés esturgeons, élevés dans les entreprises d’élevage et de reproduction de poissons telles que les sociétés à responsabilité limitée Khylly Balyg, AzVarvara et Azerbaijan Fish Farm, ont été relâchés dans l’eau lors de la cérémonie.

La cérémonie a été marquée par la présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA.

Il convient de noter que plus de 3 millions de bébés poissons ont été relâchés dans l’eau jusqu'à présent dans cadre de ce projet lancé en mai 2020.