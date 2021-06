Avec quels pays du Golfe l'Azerbaïdjan a-t-il eu le plus d'échanges commerciaux ?

Bakou, 1er juin, AZERTAC

La République islamique d'Iran, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite se classent aux trois premières places parmi les pays du Golfe avec lesquels l'Azerbaïdjan a eu le plus d'échanges commerciaux en janvier-avril 2021, rapporte dans un communiqué le Comité national des Douanes.

Les échanges commerciaux avec l'Iran se sont chiffrés à 134,1 millions de dollars américains, avec les Emirats arabes unis à 10,7 millions de dollars et avec l'Arabie saoudite à 5,8 millions de dollars. Les échanges avec l'Iran et l'Arabie saoudite ont augmenté, alors que ceux avec les Emirats arabes unis ont diminué par rapport à la même période de l'année passée.

Ces Etats sont à la fois les pays du Golfe depuis lesquels l'Azerbaïdjan a importé le plus de produits. Les importations azerbaïdjanaises en provenance de l'Iran ont constitué 126,8 millions de dollars, celles depuis l'Arabie saoudite à 5,5 millions de dollars et celles depuis les Emirats arabes unis ont été estimées à 5,3 millions de dollars. L'Azerbaïdjan a accru ses importations depuis l'Iran et l'Arabie saoudite, tandis que ses importations depuis les Emirats arabes unis ont régressé.