Covid-19 : le Bangladesh durcit le confinement

Pékin, 1er juin, AZERTAC

Le régime de confinement durci le 5 avril en raison de la pandémie de coronavirus au Bangladesh a été prolongé jusqu'au 6 juin.

Dans le cadre de l'initiative COVAX pour vacciner la population contre le Covid-19, 100 000 doses de vaccin Pfizer/BioNtech ont été livrées au Bangladesh. Il s'agit du troisième vaccin à être administré au Bangladesh parallèlement aux vaccins Sinopharm et AstraZeneca.

Selon la Direction générale des services de Santé, 1 765 cas positifs du Covid-19 et 41 décès ont été enregistrés en une journée au Bangladesh. Jusqu'à présent, plus de 802 000 contaminations et 12 660 décès ont été confirmés dans le pays.