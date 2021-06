Pékin, 2 juin, AZERTAC

Le quotidien chinois China Daily fête ses quarante ans. Créé le 1er juin 1981, le China Daily est le premier journal en anglais de la République populaire de Chine au service d'un public mondial. Après 40 ans, le journal s'est transformé en une plate-forme d'information mondiale, avec un nombre d'utilisateurs de ses produits multimédias dépassant 350 millions.

Il est à souligner que l'AZERTAC qui attache une grande importance à la coopération étroite avec les médias étrangers pour faire connaître les réalités de l'Azerbaïdjan et le développement du pays sous la direction du président Ilham Aliyev, a tissé des relations fructueuses avec le quotidien China Daily. La base de ces relations a été posée en 2018 lors du premier sommet des médias de l'Organisation de coopération de Shanghai à Pékin. Lors d'une réunion de la délégation conduite par le président du Conseil d'administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, avec la direction du journal, les parties ont convenu d'élargir leurs relations.

L’AZERTAC et le China Daily coopèrent étroitement au sein de la plateforme de partenariat sur l'information économique « Une ceinture, une route ». Co-fondée par l’AZERTAC, la plateforme a été créée à l'initiative de l'agence de presse chinoise Xinhua.

Outre l'échange d'informations, les parties ont mis en œuvre un certain nombre de projets efficaces et productifs, notamment des programmes de formation pour les journalistes. Le prix « Partenaire média international honoraire 2019 » a été décerné par le China Daily à l’AZERTAC pour sa coopération étroite avec le quotidien, son échange actif d'informations entre les deux pays et sa participation active aux projets mis en œuvre par le quotidien chinois.