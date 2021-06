Le président Ilham Aliyev et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus au téléphone

Le 2 juin, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, se sont entretenus au téléphone.

Les chefs d'État ont évoqué avec satisfaction que l'Azerbaïdjan et la Chine, ayant fait preuve d'une véritable amitié pendant la pandémie de COVID-19, avaient surmonté les difficultés et s'étaient soutenus mutuellement. Le président Ilham Aliyev a remercié le président de la République populaire de Chine pour son soutien dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Il a été déclaré que l'Azerbaïdjan et la Chine coopèrent avec succès dans les domaines politique, économique, ainsi que de transport et de logistique. Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a dit que l'Azerbaïdjan était prêt à renforcer davantage les liens avec la Chine et a salué l'expansion des activités des entreprises chinoises en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a présenté ses sincères félicitations au président chinois Xi Jinping à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois.

Xi Jinping a souligné que les relations sino-azerbaïdjanaises sont au seuil d'une nouvelle étape historique, ajoutant que les deux pays développent l’amitié traditionnelle, approfondissent leur coopération et intensifient leur soutien mutuel. Le président de la République populaire de Chine a souligné que l'Azerbaïdjan est un partenaire important en matière de mise en œuvre de l'initiative « Une ceinture, une route » et que la Chine soutient la voie de développement choisie par le peuple azerbaïdjanais.

Les chefs d'État ont fait savoir que 2022 marquerait le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et que cet événement important permettrait de développer davantage les relations entre les deux pays.

Les chefs d'Etat ont souligné l'importance de coordonner les activités des deux pays et de bénéficier des opportunités existantes dans le cadre du développement du projet « Une ceinture, une route ». L’accent a été mis aussi sur la nécessité d'approfondir la coopération des deux pays dans le domaine du transport et de la logistique, de promouvoir la création de corridors de transport en Asie centrale et en Europe.

Xi Jinping a déclaré que les entreprises chinoises sont prêtes à encourager encore plus les investissements en Azerbaïdjan et à développer la coopération dans des projets d'infrastructure. Il a également souligné que la Chine avait l'intention d'importer des produits spéciaux de haute qualité depuis l'Azerbaïdjan.

Lors de la conversation, il a été souligné que les deux pays sont prêts à déployer des efforts conjoints pour promouvoir le développement des relations de partenariat stratégique global.

Les chefs d'État ont exprimé leur soutien mutuel pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de leurs pays.

Le président Ilham Aliyev a souhaité plein succès à la République populaire de Chine dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022.