Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mercredi 2 juin un coup de fil du président du Conseil européen Charles Michel.

Au cours de l'entretien, les parties ont exprimé leur satisfaction du développement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Les deux parties ont déclaré accorder une grande importance à cette coopération. La coopération dans le domaine de la sécurité énergétique et l'achèvement du projet de Corridor gazier Sud ont été évoqués avec satisfaction.

Les discussions ont porté sur les questions concernant l'assurance de la sécurité et de la stabilité dans la région à la suite de la Déclaration trilatérale signée entre les dirigeants azerbaïdjanais, arménien et russe le 10 novembre 2020.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que l'Union européenne était prête à soutenir le processus de délimitation et de démarcation des frontières entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que les mesures d’établissement de la confiance entre les deux pays. Charles Michel a appelé les deux parties à coopérer dans les questions concernant les détenus, les mines et d'autres questions humanitaires en toute transparence.

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que l'Azerbaïdjan était prêt à entamer des négociations avec l'Arménie pour signer un accord de paix, mais l'Arménie n'avait pas encore répondu à cet appel. Le président du Conseil européen Charles Michel a appelé les deux parties à mener des négociations dans une atmosphère constructive.

Au cours de la conversation téléphonique, les deux parties ont exprimé leur intérêt à assurer la paix et la sécurité dans le Caucase du Sud. L'importance du programme de Partenariat oriental de l'Union européenne a été mise en valeur et, à cet égard, un échange de vues a eu lieu sur le prochain sommet.