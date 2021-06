Message de félicitations de Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

A l’occasion de la fête nationale de l’Azerbaïdjan, je souhaite vous adresser, à vous-même ainsi qu’à l’ensemble du peuple azerbaïdjanais, mes vœux les plus sincères de paix, de prospérité et de progrès.

A l’approche du trentième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, notre relation bilatérale, forte et ancienne, s’est considérablement renforcée. Lors de notre dernier entretien téléphonique le 14 janvier dernier, nous avons souhaité redonner un souffle positif à celle-ci. C’est dans ce même esprit d’ouverture et de franchise que mon Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne, que vous avez eu l’amabilité de recevoir le 25 janvier dernier, s’était rendu à Bakou.

Six mois après la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 qui a mis fin à des combats si meurtriers au Haut-Karabagh, il est nécessaire de poursuivre un travail approfondi pour créer les conditions d’une paix durable sur le terrain. Cela suppose notamment que la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan soit délimitée de façon pacifique, et que les prisonniers de guerre puissent retrouver les leurs. La préservation de l’ensemble du patrimoine de la région, dans sa diversité, est aussi essentielle. A cet égard, je vous encourage à faciliter la mission que l’UNESCO vous a proposé d’organiser.

Je connais votre attachement personnel à la qualité de notre relation bilatérale – je le partage et je forme le vœu que nous puissions, ensemble, exploiter le grand potentiel de développement de celle-ci particulièrement dans les domaines de l’économie, de la culture et de l’éducation. Nos succès communs, à l’image de l’université franco-azerbaïdjanaise de Bakou, ou encore de nos projets bilatéraux avec l’Agence française de développement qui ont connu des évolutions positives récentes sont autant de réalisations qui permettent de consolider au quotidien notre amitié et d’envisager l’avenir avec confiance. Nous devons poursuivre cette ambition.

Enfin, je vous assure que la France maintiendra tout son engagement en sa qualité de co-présidente du Groupe de Minsk, afin de rétablir un dialogue de haut niveau sous ses auspices, et que puisse avoir lieu entre votre pays et l’Arménie une paix juste, durable, et source d’une prospérité partagée.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Emmanuel Macron

Président de la République française