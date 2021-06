L'Azerbaïdjan et la Turquie discutent des perspectives de développement de la coopération militaire

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Jeudi 3 juin, le ministre de la Défense de la République d'Azerbaïdjan, le colonel-général Zakir Hassanov, a rencontré une délégation turque conduite par le chef d'état-major adjoint des forces armées turques, le lieutenant-général Selcuk Bayraktaroglu.

Selon le service de presse du ministère de la Défense, la délégation turque a visité la tombe du leader national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, à l’Allée d‘Honneur avant la rencontre. Ensuite, les membres de la délégation turque se sont rendus à l’Allée des Martyrs, où ils rendu hommage à la mémoire des fils et des filles azerbaïdjanais qui avaient donné leur vie pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de l‘Azerbaïdjan, et ont déposé des fleurs sur leurs tombes. Ensuite, le monument érigé à la mémoire des martyrs turcs morts pour la libération de Bakou y a été visité.

Puis, il y a eu une rencontre avec la délégation turque au ministère de la Défense.

L'objectif de la rencontre a été le développement ultérieur de la coopération militaire azerbaïdjano-turque. Les parties ont également échangé des vues sur l’organisation des exercices militaires conjoints entre les armées des deux pays frères et sur d'autres sujets d’intérêt commun.