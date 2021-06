Chahriyar Mammadyarov et Teymour Radjabov disputeront le Grand Chess Tour

Bakou, 3 juin, AZERTAC

La première étape du Grand Chess Tour, qui réunira l’élite échiquéenne mondiale, débutera le 5 juin en Roumanie. L'Azerbaïdjan y sera représenté par les joueurs d'échecs azerbaïdjanais Chahriyar Mammadyarov et Teymour Radjabov.

Le Grand Chess Tour comprend cinq étapes et une grande finale. La prochaine étape se tiendra du 17 au 22 juin à Paris et du 5 au 12 juillet à Zagreb. Les deux dernières étapes auront lieu les 9-16 et 16-28 août à Saint-Louis, aux Etats-Unis.