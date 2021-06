La première vice-présidente Mehriban Aliyeva exprime ses condoléances pour la mort des civils azerbaïdjanais dans l’explosion d’une mine à Kelbédjer

Bakou, 4 juin, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mme Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative à la mort des personnes civiles azerbaïdjanaises suite à l’explosion d’une mine dans la région de Kelbédjer le 4 juin.

« J'ai été profondément attristé par la nouvelle de la mort de Siradj Abychov, caméraman de la chaîne de télévision AzTV, de Maharram Ibrahimov, correspondant de l'Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC), et d’Arif Aliyev, représentant adjoint du chef de l’Autorité exécutive de la région de Kelbédjer pour le village de Soussouzloug, suite à l’explosion d’une mine alors qu’ils accomplissaient leur devoir professionnel. Après la fin de la guerre, les mines terrestres posées par les occupants arméniens dans les territoires libérés ont touché plus de 140 personnes, dont 27 ont été tuées. L'entière responsabilité de la mort des personnes innocentes incombe aux dirigeants militaires et politiques de l'Arménie. Malgré de nombreux appels de la partie azerbaïdjanaise à fournir des cartes des mines, l'Arménie refuse de le faire et continue de violer le droit international humanitaire et de poursuivre une politique de terrorisme contre l'Azerbaïdjan. Malheureusement, les appels de la partie azerbaïdjanaise à faire pression sur l'Arménie pour qu'elle délivre des cartes des mines aux pays du Groupe de Minsk de l'OSCE, ainsi qu'à diverses organisations internationales, n'ont donné aucun résultat. Les organisations internationales non gouvernementales agissant en tant que défenseurs des droits des journalistes se taisent toujours ! Le peuple azerbaïdjanais est un peuple victorieux ! Il est impossible de briser sa volonté et de l'intimider ! Mes plus sincères condoléances aux familles et amis des victimes. Qu’Allah ait leurs âmes ! Qu’Allah leur ouvre les portes du Paradis pour reposer en paix !

Mehriban Aliyeva », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.