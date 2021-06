Rövneg Abdullaïev rencontre le président de la FIJ Marius Vizer

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le président de la Fédération azerbaïdjanaise de judo, Rövneg Abdullaïev, en visite à Budapest, où se déroule le championnat du monde de judo, a rencontré le président de la Fédération internationale de judo (IJF), Marius Vizer.

Lors de la rencontre, Rövneg Abdullaïev a souligné que le judo avait une riche tradition en Azerbaïdjan et que les judokas azerbaïdjanais avaient obtenu de grandes réalisations aux Jeux olympiques d'été, aux championnats du monde et d'Europe, et avaient remporté des médailles dans les tournois « Grand Slam » dans différents pays du monde.

Il convient de mentionner ici que le président de la Fédération azerbaïdjanaise de judo, Rövneg Abdullaïev, a été élu membre du comité exécutif de la FIJ pour une nouvelle période de quatre ans.

Le président de la FIJ, Marius Vizer, a félicité Rövneg Abdullaïev à cette occasion et lui a présenté un cadeau spécial de la FIJ.