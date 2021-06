L’Espagne ouvre ses frontières aux personnes vaccinées contre le Covid-19

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Dès aujourd’hui, l’Espagne ouvre ses frontières aux touristes vaccinés contre le Covid-19.

En plus des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen approuvés par l'Agence européenne des médicaments, les touristes vaccinés par les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac-Coronavac pourront eux aussi se rendre en Espagne, selon la chaîne de télévision locale RTVE.