Une délégation parlementaire azerbaïdjanaise est en visite à Ankara

Ankara, 8 juin, AZERTAC

Une délégation azerbaïdjanaise menée par Ehliman Emiraslanov, chef du groupe de travail pour les relations interparlementaires avec la Turquie, entame une visite à Ankara, en Turquie.

En marge de la visite effectuée à l'invitation du groupe interparlementaire d’amitié Turquie-Azerbaïdjan de la Grande Assemblée nationale de Turquie, les membres de la délégation azerbaïdjanaise ont visité, mardi 8 juin, le parc Heydar Aliyev, à Ankara, où ils ont déposé une gerbe et des fleurs devant le monument du leader national du peuple azerbaïdjanais.

Les membres de la délégation parlementaire azerbaïdjanaise auront des rencontres avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie Mustafa Sentop, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, le ministre de l'Éducation Ziya Selcuk et le ministre de la Santé Fahrettin Koca. L'intensification des visites mutuelles, la poursuite et le développement de la coopération au sein des organisations internationales et d'autres questions d’intérêt commun feront l’objet de discussions lors des rencontres.

La visite de la délégation azerbaïdjanaise prendra fin le 11 juin.