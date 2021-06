Les groupes parlementaires d'amitié de l'Azerbaïdjan et de la Turquie se réunissent à Ankara

Ankara, 8 juin, AZERTAC

Une délégation azerbaïdjanaise menée par Ehliman Emiraslanov, chef du groupe de travail pour les relations interparlementaires avec la Turquie, en visite à Ankara, a rencontré une délégation menée par Samil Ayrim, député de la Grande Assemblée nationale de Turquie, président du groupe interparlementaire d’amitié turco-azerbaïdjanais.

Les relations entre les groupes parlementaires d'amitié des deux pays ont été saluées et un échange de vues fructueux a eu lieu sur les futures activités conjointes lors de la réunion.

Samil Ayrim a partagé son point de vue sur les processus après la victoire obtenue par l’Azerbaïdjan pendant la Guerre patriotique, les provocations du lobby arménien et les mesures contre elles.

Exprimant sa gratitude pour la haute hospitalité, Ehliman Emiraslanov, chef du groupe de travail sur les relations interparlementaires azerbaïdjano-turques, s’est dit convaincu que les groupes d'amitié des parlements azerbaïdjanais et turc continueraient à travailler activement.

Dans leurs discours, les députés ont estimé que les relations amicales et fraternelles entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président turc Recep Tayyip Erdogan jouaient un rôle important dans le développement commun des deux pays. La volonté politique et les décisions fermes des chefs d'État ont jeté les bases du développement et du progrès non seulement en Azerbaïdjan et en Turquie, mais aussi dans une géographie plus large.

Il a été marqué que le soutien politique et moral de l'État et du peuple turcs, dirigés par le président Recep Tayyip Erdogan, revêtait une grande importance dans la victoire historique de l’Azerbaïdjan.

Les parties ont échangé des vues sur les activités conjointes de l'Azerbaïdjan et de la Turquie concernant les questions d'intérêt commun. Il a été souligné que les efforts continus pour ouvrir le couloir de Zenguézour sont d'une grande importance pour le développement régional.