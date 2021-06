L’AZERTAC commémore la mémoire des journalistes tombés en martyrs VIDEO

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Le 9 juin, la mémoire du correspondant de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC), Maharram Ibrahimov, et du caméraman de la chaîne AzTV, Siradj Abychov, tués dans l’explosion d’une mine antichar dans la région de Kelbédjer le 4 juin, a été commémorée à l’AZERTAC.

Tout d'abord, des fleurs ont été déposées devant le monument du leader national Heydar Aliyev, érigé dans le hall du bâtiment administratif de l’AZERTAC.

S'exprimant lors de la cérémonie de commémoration, le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, a évoqué la victoire dans la Guerre patriotique sous la direction du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, et les activités des médias azerbaïdjanais dans la couverture du glorieux chemin menant à la victoire. Il a été souligné que les membres de l'équipe de tournage envoyée dans les territoires libérés de l’occupation, dont Maharram et Siradj, effectuaient une mission indispensable, qui demande de l’abnégation. Leur mort suite à l’explosion d’une mine antichar posée par l’ennemi est une perte lourde et irremplaçable non seulement pour leurs collèges, mais pour l'ensemble des médias du pays. La mémoire des journalistes tombés en martyrs vivra toujours dans le cœur de leurs confrères.

A la fin de la cérémonie commémorative, des fleurs ont été déposées devant les portraits des journalistes tombés en martyrs Maharram Ibrahimov et Siradj Abychov, installés devant le bâtiment administratif de l’AZERTAC.

Le 4 juin, un véhicule transportant un groupe de journalistes dans le territoire du village de Soussouzloug de la région de Kelbedjer avait heurté une mine antichar. Suite à l’explosion de la mine, Maharram Ibrahimov, journaliste de l'AZERTAC, Siradj Abychov, caméraman de la chaîne de télévision AzTV, et Arif Aliyev, représentant adjoint du chef de l’Autorité exécutive de la région de Kelbedjer pour le village de Soussouzloug, étaient morts et 4 autres avaient été blessés.