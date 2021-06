Bakir Izetbegovic : Aujourd'hui, le Karabagh est déjà libéré et ça me fait très plaisir

Bakou, 9 juin, AZERTAC

J'ai visité l'Azerbaïdjan 8 ans avant. Me voilà à nouveau ici et, aujourd'hui, le Karabagh est libéré, ce qui me fait très plaisir, a déclaré Bakir Izetbegovic, président de la Chambre des Peuples de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine, dans une interview accordée aux journalistes.

Bakir Izetbegovic a dit : « Les Bosniaques sont fiers de leurs frères azerbaïdjanais pour cette magnifique victoire. C’est satisfaisant pour les deux parties de voir une coopération politique, économique et des relations amicales étroites exister entre les deux pays et ces liens se développer de jour en jour ».