Entretien du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères avec le président de la Chambre des Peuples de Bosnie-Herzégovine VIDEO

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu mercredi avec le président de la Chambre des Peuples de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine, Bakir Izetbegovic.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a évoqué avec satisfaction les relations d’amitié et de coopération existant entre l'Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine. Il a été souligné que le soutien mutuel continu des deux pays à leurs souveraineté et intégrité territoriale reposait à la base des relations entre les deux Etats, ainsi que au respect des principes fondamentaux du droit international.

Bakir Izetbegovic a déclaré qu'il réalisait sa deuxième visite en Azerbaïdjan et qu'il avait été témoin du développement en cours dans le pays. Il a fait savoir que la Bosnie-Herzégovine soutenait la position de l'Azerbaïdjan sur la base du droit international. Il a déclaré avoir effectué, en marge de son déplacement en Azerbaïdjan, une visite dans la ville d'Aghdam et a regretté l'ampleur des destructions dans ces zones. Bakir Izetbegovic a mis l’accent sur l'importance de trouver un moyen de vivre ensemble avec les pays voisins, citant en exemple son pays.

Le ministre azerbaïdjanais a informé son interlocuteur de la situation actuelle dans la région, en particulier des tensions récentes à la frontière, ainsi que la position de l'Azerbaïdjan en faveur d’une solution négociée du conflit, de la menace des mines terrestres dans les territoires libérés, de même que du processus de reconstruction dans ces terres.

Les parties ont également discuté des perspectives de développement des relations de coopération bilatérale et de la coopération au sein des organisations internationales.

Il a été souligné que l’ouverture mutuelle des ambassades dans les deux pays dans un proche avenir aurait un impact positif sur le développement des relations bilatérales.