La première vice-présidente Mehriban Aliyeva exprime ses condoléances à la suite du décès d’Alexandre, archevêque du Diocèse de Bakou et d’Azerbaïdjan

Bakou, 11 juin, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative au décès d’Alexandre, archevêque du Diocèse de Bakou et d’Azerbaïdjan.

« Sa Sainteté Alexandre, archevêque du Diocèse de Bakou et d'Azerbaïdjan, était un homme sincère, bon et généreux. Son dévouement indéfectible à sa profession, sa contribution au développement des valeurs multiculturelles et à l'élargissement du dialogue entre religions et civilisations lui ont apporté un grand amour et un grand respect en Azerbaïdjan. Sa mémoire rayonnante vivra à jamais dans le cœur de chacun de nous. En ces circonstances douloureuses, je demande à Dieu Tout-Puissant de lui accorder le repos éternel, ainsi que la patience à sa famille et ses proches ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.