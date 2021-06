Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva présentent leurs condoléances au patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont présenté leurs condoléances au patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie à la suite du décès d’Alexandre, archevêque du diocèse de Bakou et d’Azerbaïdjan.

Le chef de l'Etat et la première dame ont déclaré avoir reçu avec une profonde émotion la nouvelle du décès d'Alexandre, archevêque du diocèse de Bakou et d'Azerbaïdjan.

Le travail dévoué de l'archevêque Alexandre, son brillant talent de prédicateur, sa grande contribution personnelle au renforcement de l'amitié azerbaïdjano-russe, de la solidarité interconfessionnelle et de la tolérance lui ont apporté, à juste titre, un profond respect parmi les représentants des différentes nations et religions. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs », lit-on dans le message de condoléances.