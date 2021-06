Le président Ilham Aliyev présente ses vœux à la reine Elizabeth II pour son 95e anniversaire

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a présenté ses vœux à la reine Elizabeth II à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et pour son 95e anniversaire.

« A l'occasion de la fête nationale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord – anniversaire officiel de la reine et de votre 95e anniversaire, il m’est agréable de transmettre, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes plus sincères félicitations et meilleurs vœux à Votre Altesse et à votre peuple.

Vous avez vécu une vie formidable et significative qui incarne une longue époque historique, vous avez consacré toute votre vie et vos efforts à la prospérité de votre pays et vous avez servi votre peuple avec honneur et dignité. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, à la tête du Royaume-Uni, votre engagement envers vos principes, votre travail résolu et infatigable, ainsi que votre dévouement et votre amour infini pour votre patrie vous ont apporté une grande réputation dans le monde entier.

Aujourd'hui, les relations entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni sont florissantes et nos liens amicaux se développent jour après jour. Vous avez joué un rôle essentiel dans la formation de nos relations interétatiques, leur développement global et leur élévation au niveau actuel.

Je crois que ces liens aux racines profondes qui reposent sur des bases solides et notre coopération dans plusieurs domaines clés continueront à se développer et à s'étendre de manière cohérente », écrit le président dans son message de félicitations », lit-on dans le message de félicitations.

Enfin, le président Ilham Aliyev forme des vœux d’excellente santé et de bonheur pour la reine Elizabeth II, ainsi que de succès dans ses activités pour la prospérité du Royaume-Uni ami.