Le président Ilham Aliyev : Le développement dynamique et réussi des relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie est satisfaisant

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Le développement dynamique et réussi des relations fondées sur les traditions de forte amitié, de bon voisinage et de soutien mutuel entre l’Azerbaïdjan et la Russie est particulière satisfaisant. Je voudrais également évoquer le dialogue bilatéral constructif et la coopération fructueuse entre nos deux pays sur un large éventail de questions, écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé au président russe Vladimir Poutine à l’occasion de la Journée de la Russie.

« Je vous félicite chaleureusement, ainsi que tout le peuple de la Russie amie, pour votre fête nationale - la Journée de la Russie.

La Fédération de Russie a parcouru un long chemin dans la construction de l'État, le développement socio-économique durable et la modernisation de toutes les sphères de la vie publique, et a obtenu un succès significatif dans ce travail. Aujourd'hui, votre pays, en tant que participant influent aux processus en cours dans le monde, aborde des questions importantes dans la lutte contre les défis et les menaces urgents, et apporte une contribution significative au soutien de la paix et de la sécurité mondiales et régionales », indique le message.

Soulignant que le développement dynamique et réussi des relations fondées sur les traditions de forte amitié, de bon voisinage et de soutien mutuel entre l’Azerbaïdjan et la Russie était particulièrement satisfaisant, le président azerbaïdjanais a salué les efforts de médiation de la Fédération de Russie pour l’obtention et la mise en œuvre des déclarations trilatérales du 10 novembre 2020 et du 11 janvier 2021.

« Je crois que le partenariat stratégique et la coopération multiforme entre l’Azerbaïdjan et la Russie continueront à se développer et à s'approfondir efficacement et à acquérir un nouveau contenu au profit de nos peuples et de nos pays, assurant la stabilité, la coopération et le progrès dans la région », estime le président azerbaïdjanais dans son message de félicitations.