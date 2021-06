L’Afrique compte plus de 5 millions de contaminations au Covid-19

Le Caire, 11 juin, AZERTAC

Depuis le début de la pandémie, plus de 5 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus et plus de 134 000 autres en sont décédées en Afrique.

Sur les 5 millions de cas enregistrés sur le continent, 1 720 000 ont été confirmés en Afrique du Sud. De plus, 57 000 personnes ont perdu leur vie en raison de cette maladie.

L'Egypte, deuxième plus grand pays du continent, a enregistré 271 000 contaminations et 15 500 décès dus au coronavirus durant la pandémie.