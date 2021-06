L'Arménie a remis à l'Azerbaïdjan des cartes de 97 000 mines antichars et antipersonnel posées dans la région d'Aghdam

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Conformément à l’accord conclu, en échange de la fourniture par l'Arménie des cartes représentant l’emplacement de 97 000 mines antichars et antipersonnel dans la région d'Aghdam à l'Azerbaïdjan, 15 Arméniens détenus ont été rendus à l'Arménie à la frontière azerbaïdjano-géorgienne avec la participation des représentants géorgiens le 12 juin 2021, a rapporté le ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan.

Il a été noté que nous apprécions le soutien du gouvernement géorgien, dirigé par le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili, dans la mise en œuvre de cette action humanitaire. Dans le même temps, nous mettons en valeur le rôle de médiation de Philip Reeker, secrétaire d'État adjoint par intérim des Etats-Unis aux Affaires européennes et eurasiennes, de Charles Michel, président du Conseil européen et la présidence en exercice suédoise de l'OSCE, en particulier du secrétaire d'État américain Antony Blinken.

L'obtention des cartes des mines permettra de sauver la vie et la santé des dizaines de milliers de nos concitoyens, ainsi que des démineurs, et d'accélérer les projets de reconstruction, dont la première pierre a été posée par le président de la République Ilham Aliyev à Agdam, et le retour des personnes déplacées internes.