Le président Ilham Aliyev partage sur Twitter une publication relative à la Journée du salut national

Bakou, 15 juin, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a partagé sur sa page Twitter une publication relative à la Journée du salut national, célébrée le 15 juin.

Dans la publication on lit les paroles du leader national Heydar Aliyev : « Notre plus grande tâche est de protéger, préserver, raffermir, développer et perpétuer l'indépendance nationale de l'Azerbaïdjan ».