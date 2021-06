La première vice-présidente Mehriban Aliyeva partage une publication liée à la Journée du salut national

Bakou, 15 juin, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication liée à la Journée du salut national, célébrée le 15 juin.

« Chers compatriotes,

Je vous félicite sincèrement à l'occasion de la Journée du salut national et présente mes meilleurs vœux à chacun de vous ! Que le développement réussi de l'Azerbaïdjan dure éternellement et que la paix, la tranquillité, la stabilité, la solidarité et la prospérité règnent toujours dans notre pays ! Qu’Allah le très haut ait pitié de notre peuple ! », lit-on dans la publication.