Choucha, 15 juin, AZERTAC

Une représentation musicale intitulée « Le patrimoine musical et les chevaux Karabagh dans la plaine de Djydyr » a été présentée à Choucha.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva, et le président turc Recep Tayyip Erdogan, son épouse Emine Erdogan ont été présents à la représentation musicale.

Pendant la représentation, le cheval Karabagh « Zefer », l'une des races les plus anciennes, et la composition « Kharybulbul » ont été offerts au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. La composition « Kharybulbul », reflète deux fleurs kharybulbul, considérées comme un symbole du Karabagh, qui s'unissent pour incarner les relations amicales et fraternelles éternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie.