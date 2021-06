La coopération entre les agences AZERTAC et Anadolu se hisse à un nouveau niveau

Bakou, 15 juin, AZERTAC

Le directeur général de l’agence turque Anadolu, Serdar Karagöz, a été reçu à l’AZERTAC.

D’abord, Serdar Karagöz et le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, ont rendu hommage à la mémoire du journaliste de l’AZERTAC, Maharram Ibrahimov, et du caméraman de la chaîne de télévision AzTV, Siraj Abishov, tombés en martyrs suite à l’explosion d'une mine terrestre à Kelbédjer.

Le renforcement du partenariat entre l'AZERTAC et l'agence Anadolu ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre. Il a été souligné que l'Azerbaïdjan et la Turquie, deux pays frères, avaient choisi d'approfondir la coopération sur tous les plans. En conséquence, la coopération entre les agences des deux pays se hisse à un nouveau niveau. L'élargissement des relations de longues années entre les agences AZERTAC et Anadolu leur ouvre des opportunités pour répondre ensemble de manière plus efficace aux défis contemporains.

Aujourd'hui, c’est un jour historique. Le 15 juin, l'Azerbaïdjan célèbre la Journée du salut. Dans le même temps, une rencontre historique s'est tenue entre le président Ilham Aliyev et le président Recep Tayyip Erdogan à Choucha, où a été signée la Déclaration sur l’alliance entre les deux pays. C'est un autre indicateur du partenariat fraternel, amical et stratégique de nos pays, qui constitue un exemple pour le monde. L’agence Anadolu a toujours apporté son soutien à l’AZERTAC. Pendant la guerre de quarante-quatre jours, elle a fait entendre la vraie voix de l'Azerbaïdjan au monde et nous a soutenus dans la guerre de l'information. Nous sommes fiers de nos relations fraternelles et amicales avec l'agence Anadolu, qui s'est imposée comme une source mondiale d'information.

Le directeur général Serdar Karagöz a souligné que l'Azerbaïdjan était un pays frère très important pour eux. « Le travail conjoint des principales agences de presse de nos pays pour les mêmes objectifs peut apporter un grand succès aux deux parties. L'objectif de l’agence Anadolu est d'être le premier au monde en tant que producteur d'informations. L'environnement géographique dans lequel nous sommes situés et les opportunités dont nous disposons nous permettent de le dire. Nous devons unir nos forces au sein des organisations bilatérales et internationales. Dans la guerre de l'Azerbaïdjan pour la justice, l'agence Anadolu et la chaîne TRT ont été les premières à avoir diffusé toutes les informations dans le monde. La nouvelle de la victoire s'est répandue pour la première fois en Turquie à travers l'agence Anadolu. Nous poursuivrons nos activités dans ce sens. Je suis convaincu que nous obtiendrons plus de succès en approfondissant notre coopération », a estimé Serdar Karagöz.

Les discussions ont également porté sur l'échange d'expériences entre les deux agences. Un accord a été conclu pour organiser des formations pour les journalistes de l'AZERTAC à l’Académie de journalisme de l'agence turque Anadolu, ainsi que pour organiser des master classes à Bakou avec la participation des spécialistes expérimentés de l'agence turque. Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les activités de l'Union des agences de presse turcophones.