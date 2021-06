Recep Tayyip Erdogan: Tous ceux qui veulent contribuer à la nouvelle réalité de la région devraient promouvoir la coopération

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Tous ceux qui veulent contribuer à la nouvelle réalité dans la région devraient renoncer à la politique de haine et d'incitation et promouvoir la paix et la coopération. Lorsqu'un tel climat est formé, nous disons à chaque occasion que nous ferons notre part pour normaliser les relations avec l'Arménie. Nous pensons que ce processus prometteur se poursuivra de manière très saine si l'Azerbaïdjan et l'Arménie concluent un traîté de paix global et clairvoyant pour compléter l'accord de cessez-le-feu signé, a dit le président turc Recep Tayyip Erdogan dans sa déclaration à la presse à Choucha le 15 juin.

« Lors de la récente rencontre avec mon frère Aliyev, nous avons eu l'occasion de revoir nos relations plus en détail. Nous tiendrons une réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau en Turquie dans les prochains mois. Comme vous le savez, à partir du 1er avril 2021, nous avons lancé des visites mutuelles avec une carte d'identité. Cette démarche facilitera nos relations mutuelles et nous rapprochera de près », a indiqué Recep Tayyip Erdogan.