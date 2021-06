Les partis politiques azerbaïdjanais publient un communiqué relatif à la signature de la Déclaration de Choucha

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Les partis politiques opérant en Azerbaïdjan ont publié un communiqué relatif à la signature de la Déclaration de Choucha sur les relations d’alliance entre la République d’Azerbaïdjan et la République de Turquie.

L’AZERTAC présente le texte du communiqué :

« La Déclaration de Choucha sur les relations d’alliance signée entre les deux pays amis et frères le 15 juin 2021, cent ans après le traité de Kars, revêt une grande importance historique et stratégique. Cette déclaration, dans laquelle les paroles « La joie de l'Azerbaïdjan est la nôtre, sa douleur aussi est la nôtre » et « Une nation, deux États » prononcées respectivement par le fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, et le leader national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, sont considérées comme la richesse nationale et spirituelle de nos peuples, porte au plus haut niveau tous les liens stratégiques entre les deux pays frères. Ce développement des relations azerbaïdjano-turques réjouit nos amis et déçoit ceux qui ne souhaitent pas le renforcement, la prospérité et la sécurité de notre pays.

Nous, les partis politiques opérant en Azerbaïdjan, déclarons que la Déclaration de Choucha, qui détermine les mécanismes politiques et juridiques de l’établissement des relations d’alliance par les deux pays menant une politique étrangère indépendante, guidée par les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières internationalement reconnues, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et visant la protection et l’assurance des intérêts nationaux, revêt une importance cruciale historique et stratégique.

La Déclaration met en valeur la promotion d'activités coordonnées et conjointes sur les plans politique, militaire et sécuritaire dans l'intérêt national. Nous apprécions le fait qu’en cas de menace ou d'agression par un ou plusieurs États tiers contre l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'inviolabilité ou la sécurité des frontières internationalement reconnues de l'une ou l'autre des Parties, elles tiendront des consultations conjointes et prendront des initiatives en vertu du droit international pour éliminer cette menace ou cette agression.

Dans la Déclaration de Choucha, nous apprécions les efforts conjoints pour réorganiser et moderniser nos forces armées conformément aux exigences modernes, améliorer la capacité d’action conjointe des forces armées des deux pays et tenir des réunions conjointes régulières des Conseils de sécurité des deux pays sur les questions de sécurité nationale.

Nous saluons les efforts visant la diversification des économies nationales et des exportations, l’ouverture du corridor de Zenguézour, qui apportera une contribution significative aux relations économiques et reliera l’Azerbaïdjan avec la Turquie, la restauration des liaisons de transport et de communication dans la région, les questions d'actualité telles que la promotion du développement de corridors internationaux de transport, les initiatives de développer davantage la coopération entre les diasporas azerbaïdjanaise et turque, de coordonner les activités de la diaspora pour transmettre la vérité historique sur la protection des intérêts nationaux à la communauté mondiale.

Les relations azerbaïdjano-turques ont maintenant atteint leur apogée. Le fait que nos peuples aient les mêmes origine, langue, religion, culture et de nombreuses autres valeurs communes et liens étroits a toujours rapproché nos pays l’un de l’autre, et nos peuples se sont toujours soutenus dans les jours heureux et tristes. Le soutien moral et politique de la Turquie pour mettre fin à 30 ans d'agression arménienne, libérer les territoires occupés de l'ennemi et restaurer l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan est hautement apprécié par tous les représentants de notre peuple et les membres des partis politiques. À l'heure actuelle, les initiatives conjointes de nos deux pays pour renforcer la stabilité et la sécurité dans la région du Caucase, rétablir tous les liens économiques et de transport, ainsi que normaliser les relations entre les pays de la région et assurer une paix durable sont le meilleur exemple pour le monde.

Nous, les partis politiques azerbaïdjanais, considérons la Déclaration de Choucha signée entre l'Azerbaïdjan et la Turquie à Choucha, berceau culturel de l'Azerbaïdjan et du monde turcique dans son ensemble, comme une base importante pour le développement des relations qualitativement nouvelles et des futures activités conjointes de nos deux pays.

Vive l'amitié et la fraternité Azerbaïdjan-Turquie !

1. Tahir Boudagov, vice-président du Parti Nouvel Azerbaïdjan

2. Sabir Rustemkhanly, président du Parti de solidarité civile

3. Fezaïl Aghamaly, président du Parti Mère Patrie

4. Gudret Hassanguliyev, président du Parti du Front populaire d’Azerbaïdjan uni

5. Fazil Moustafa, président du Parti du Grand établissement

6. Tahir Karimli, président du Parti de l'unité

7. Elshen Mussaïev, président du Parti Démocratique des Lumières d'Azerbaïdjan

8. Assim Mollazade, président du Parti des réformes démocratiques

9. Sabir Hadjiyev, président du Parti de l'Union civile

10. Razi Nouroullaïev, président du Parti du Front national

11. Ilgar Mammadov, président du Parti REAL

12. Igbal Agha-zadé, président du Parti de l’Espoir

13. Mirmahmoud Fettaïev, président du Parti du Front populaire classique

14. Penah Husseyn, président du Parti populaire d’Azerbaïdjan

15. Serdar Djalaloglu, président du Parti démocratique d'Azerbaïdjan

16. Elshad Moussaïev, président du Parti Grand Azerbaïdjan

17. Ali Aliyev, président du Parti Citoyen et Développement

18. Arzoukhan Alizadé, président du Parti de l'Indépendance nationale d'Azerbaïdjan

19. Toural Abbasly, président du Parti AG

20. Ilyas Ismayilov, président du Parti de la Justice

21. Hadjibaba Azimov, président du Parti de l'Unité nationale d’Azerbaïdjan uni

22. Feredj Gouliyev, président du Parti du Mouvement de renaissance nationale

23. Hafiz Hadjiyev, président du Parti Musavat moderne

24. Sulheddin Akbar, président du Parti des Démocrates libres

25. Fouad Aliyev, président du Parti libéral démocrate d'Azerbaïdjan

26. Younous Oghouz, président du Parti de l'Unité nationale

27. Gulamhusseyn Alibeyli, président du Parti des Intellectuels

28. Aboutalib Samadov, président du Parti de l'Alliance pour l'Azerbaïdjan

29. Araz Alizadé, président du Parti social-démocrate d'Azerbaïdjan

30. Moussa Aggaïev, président du Parti Yeni Zaman

31. Asli Kazimova, présidente du Parti de la Prospérité sociale d'Azerbaïdjan

32. Bedreddin Gouliyev, président du Parti populaire républicain

33. Eflan Ibrahimov, président du Parti populaire indépendant

34. Khoudadat Khoudiyev, président du Parti de l'Unité

35. Alisahib Husseynov, président du Parti de solidarité nationale

36. Subout Assadov, président du Parti républicain d'Azerbaïdjan

37. Kamil Seyidov, président du Parti des Républicains libres d'Azerbaïdjan

38. Ahmad Oroudjov, président du Parti de la Liberté

39. Teyyoub Ganioglu, président du Parti de l'Evolution d'Azerbaïdjan

40. Toufan Karimov, président du Parti national démocratique d'Azerbaïdjan

41. Evez Temirkhan, président du Parti libéral d'Azerbaïdjan

42. Firoudin Karimov, président du Parti Gorgoud

43. Osman Efendi, président du Parti de l’intelligence démocratique nationale

44. Ikhtiyar Chirinov, président du Parti du Congrès national

45. Aghassif Chakiroglu, président du Parti du Futur Azerbaïdjan

46. Metleb Muttallimov, président du Parti de la Justice sociale

47.Hadji Hadjiyev et Raouf Gourbanov, Parti communiste azerbaïdjanais

48. Séadet Muslumova, vice-présidente du Parti des combattants azerbaïdjanais