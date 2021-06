L’Université nationale de pétrole et d’industrie d’Azerbaïdjan signe un mémorandum de coopération avec l’Université Karabuk

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le professeur Moustafa Babanly, recteur de l’Université nationale de pétrole et d'industrie d'Azerbaïdjan (UNPIA), et quelques collaborateurs de cette école supérieure ont été à l’Université Karabuk de Turquie.

Au cours de la rencontre, les recteurs ont discuté de la coopération entre les deux universités.

La mise en œuvre des projets de recherche et d’échanges dans le domaine d’éducation entre l’UNPIA et l’Université Karabuk ont fait l’objet de discussions. Les parties ont décidé de développer davantage les relations et ont signé un protocole de coopération entre les deux universités.