Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’est rendu en Turquie

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov s’est rendu en Turquie pour participer au Forum d’Antalya sur la diplomatie.

En marge de sa visite, le ministre Djeyhoun Baïramov interviendrait lors du Forum d’Antalya sur la diplomatie et aurait un certain nombre de rencontres bilatérales avec de hauts responsables turcs et des représentants étrangers participant au Forum, a-t-on appris auprès du service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.