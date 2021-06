L’ICESCO et l’AZERTAC signent un accord de coopération dans le domaine des médias et de la publication VIDEO

Bakou, 18 juin, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) ont signé un mémorandum d’entente pour coopérer dans le domaine des médias. L’accord portant sur la mise en œuvre conjointe d’un certain nombre de programmes et projets pratiques pour former des journalistes et des professionnels des médias des États membres de l’ICESCO, en plus de la coopération dans l’organisation de conférences et d’ateliers internationaux, et dans les domaines de la publication et de la production de produits médiatiques.

Après la signature du mémorandum d’entente, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a souligné que cet accord est le début d’une coopération fructueuse entre l’Organisation et l’Agence, et une incarnation des relations exceptionnelles entre l’ICESCO et la République d’Azerbaïdjan.

Il a également indiqué que cette coopération vise à mettre en place des programmes et projets ayant des effets concrets et des résultats importants dans les domaines de renforcement des capacités et de formation des journalistes et spécialistes des médias. Et d’ajouter que le soutien et la formation des jeunes et l’investissement dans les ressources humaines se placent en tête des priorités de la nouvelle vision de l’ICESCO fondée sur l’ouverture.

De son côté, M. Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, s’est félicité des perspectives de coopération avec l’ICESCO et a déclaré que le mémorandum d’entente devrait renforcer les relations bilatérales et permettre d’échanger les connaissances et expériences entre les représentants des médias dans le monde islamique.

Il a également précisé : « Notre pays, l’OCI et l’ICESCO entretiennent des relations de coopération fructueuses datant de longues années. Je suis convaincu que l’accord que nous avons signé est une nouvelle opportunité pour nous les spécialistes des médias pour tirer profit de l’abondante expérience de l’ICESCO dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture. De même, les projets et programmes communs ainsi que l’échange de savoirs bénéficieront aux journalistes de tous les États membres de l’Organisation ».

Selon le mémorandum d’entente, un comité mixte sera formé pour superviser et suivre toutes les étapes d’application des clauses du mémorandum, élaborer un plan d’action axé sur les résultats, assurer la programmation de la mise en œuvre des projets et leur approche, et préparer et soumettre des rapports d’étapes périodiques aux responsables des deux parties.