Le ministère azerbaïdjanais de l’Economie signe un mémorandum d’accord avec une entreprise turque

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Un mémorandum d’accord a été signé entre le ministère azerbaïdjanais de l’Economie et l’entreprise turque Zorlu Holding, a déclaré le ministre Mikayil Djabbarov.

Le ministre azerbaïdjanais a fait savoir que la nouvelle plateforme de coopération contribuerait à l'investissement dans un certain nombre de secteurs de l'économie azerbaïdjanaise, y compris l'industrie textile, et renforcerait davantage les relations économiques avec le pays frère. Les projets à mettre en œuvre créeront des opportunités supplémentaires pour élargir l'application des technologies modernes et créer de nouveaux emplois.