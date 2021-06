Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le tournage du film « Fulya » est lancé.

Coproduit par le studio « Azerbaycanfilm » et la société de production du film de Turquie « Dada Yapım », le film reflétera le parcours glorieux de Fulya Ozturk, correspondante militaire de CNN Turk, qui avait transmis au monde les réalités de la guerre pendant la Guerre patriotique.

Le scénariste et réalisateur du film est Tahir Tahirovitch, le caméraman Cengizhan Durmaz, les producteurs Fariz Ahmadov et Ozcan Dada. Le tournage du film se déroulera à Gandja, Terter et Choucha.