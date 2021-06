Bakou, 18 juin, AZERTAC

À partir du 26 juin, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire en Espagne, selon le quotidien El Pais.

« Ce week-end sera le dernier avec des masques en extérieur, car le 26 juin nous ne porterons plus le masque dans les espaces publics à l’air libre, a dit le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Au 17 juin, plus de 3,75 millions de contaminations au Covid-19 et plus de 80,6 mille décès ont été confirmés en Espagne, selon le worldometer.