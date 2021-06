Les perspectives économiques de l'Azerbaïdjan favorisent l'élargissement de la coopération avec la BERD

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Djabbarov, s’est entretenu avec la responsable de la représentation permanente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en Azerbaïdjan, Ivana Duarte, dont le mandat arrive à son terme.

Il a été souligné lors de l’entretien que de l’importance était attachée au développement des relations avec la BERD et qu'une coopération efficace était mise en œuvre.

Exprimant sa satisfaction de son activité en Azerbaïdjan, Ivana Duarte a fait savoir que les perspectives économiques de l’Azerbaïdjan favorisaient l'élargissement de la coopération et qu'un certain nombre de projets ont été mis en œuvre avec le soutien de la BERD.

Le ministre de l'Économie a remercié Ivana Duarte pour sa contribution au développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la BERD, pour les projets et initiatives réalisés et lui a souhaité plein succès dans sa future carrière.