Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev présente ses félicitations au nouveau président iranien Seyyed Ebrahim Raïssi

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations au nouveau président élu de la République islamique d’Iran, Seyyed Ebrahim Raïssi.

Dans le message de félicitations il est noté que l'Azerbaïdjan attache une importance particulière aux relations avec l'Iran, avec lequel il est historiquement lié par des racines religieuses et culturelles.

« L'état actuel de nos relations, hissées au niveau de la coopération stratégique, suscite la satisfaction. De nombreuses visites réciproques, des documents signés, des projets conjoints entre nos deux pays, ainsi que les activités réussies de la Commission d'État jouent un rôle important dans le développement de notre coopération mutuellement bénéfique.

Avec la libération des terres historiques azerbaïdjanaises de l'occupation, la frontière azerbaïdjano-iranienne a été entièrement restaurée. Cette nouvelle situation promet de grandes opportunités pour renforcer davantage les relations bilatérales entre nos pays et le développement de la coopération régionale », lit-on dans le message.

Dans son message le président azerbaïdjanais se dit convaincu que les relations d’amitié et de coopération azerbaïdjano-iraniennes, fondées sur le respect mutuel et le bon voisinage, continueront à se renforcer et à s'étendre dans l'intérêt des deux peuples et des deux pays grâce à des efforts conjoints.