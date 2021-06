Le président Ilham Aliyev reçoit le vice-Premier ministre kazakh VIDEO

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu lundi 21 juin le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, Moukhtar Tleuberdi.

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan Moukhtar Tleuberdi a transmis au chef de l'État azerbaïdjanais les salutations du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev et du premier président du Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations de son homologue kazakh et du premier président du Kazakhstan et a demandé de leur transmettre les siennes.

Lors de l’entretien il a été déclaré que les fondements des relations amicales et fraternelles entre les deux pays avaient été posés par le leader national Heydar Aliyev et du premier président du Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev, il a été souligné que des contacts réguliers entre les présidents créaient une bonne base pour le développement de la coopération.

Les relations économiques ont été abordées au cours de la conversation, l’accent étant mis sur l'importance du développement des projets d'investissement et des corridors de transport. Il a été déclaré que dans les années à venir, il est nécessaire d'augmenter le volume de transport de marchandises et de créer des conditions plus favorables à l'unification des tarifs.

Dans le même temps, il a été ajouté que l'augmentation des échanges commerciaux est l'une des questions importantes figurant à l’agenda, et les parties ont dit espérer que les échanges commerciaux seraient rétablis et augmentés après la fin de la pandémie. À cet égard, l'importance de diversifier la coopération économico-commerciale et d'accroître les exportations mutuelles a été mise en valeur.

Il a été noté avec satisfaction qu'il existe des liens étroits entre nos pays dans le domaine de la coopération internationale.

Moukhtar Tleuberdi a sincèrement félicité le président et le peuple azerbaïdjanais pour la restauration de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et la victoire. Il a déclaré que la victoire avait servi à renforcer la paix et la sécurité dans la région.