Le président Ilham Aliyev: Le soutien total du Pakistan à l'Azerbaïdjan dans la deuxième Guerre du Karabagh est une véritable démonstration de nos relations fraternelles

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Nous sommes particulièrement reconnaissants pour le soutien très actif du Pakistan à l'Azerbaïdjan dans la deuxième Guerre du Karabagh. Dès les premiers jours de la guerre, les hauts dirigeants de votre pays, le président et le Premier ministre, ont exprimé leur plein soutien à l'Azerbaïdjan dans la restauration de notre intégrité territoriale. C'est un élément très important de notre coopération et une véritable démonstration de nos relations fraternelles, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec le général Qamar Javed Bajwa, commandant de l’Armée de terre de la République islamique du Pakistan.

Le chef de l'État a souligné que le Pakistan était l'un des rares pays à ne pas reconnaître l'Arménie et à ne pas établir de relations diplomatiques avec elle en raison de l'occupation des terres azerbaïdjanaises. C'est une nouvelle démonstration des relations fraternelles entre nos pays. Le peuple azerbaïdjanais le sait. « Nous envoyons toujours un message sur celui qui soutient l'Azerbaïdjan et celui qui nous soutient pendant la guerre. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'il y ait des drapeaux pakistanais partout dans le pays, à la suite de quoi la fraternité entre nos pays et nos peuples se renforcera », a indiqué le président azerbaïdjanais.

Rappelant que l'Azerbaïdjan a toujours soutenu le Pakistan dans la question du Cachemire, le président Ilham Aliyev a dit : « Notre position ouverte a été démontrée à plusieurs reprises. Cette position est fondée sur la justice, le droit international et les relations fraternelles. Nous devons soutenir nos frères dans toutes les questions ».