Déclaration des parlementaires de l’APCE sur la livraison des cartes des champs de mines par l’Arménie

Strasbourg, 23 juin, AZERTAC

Un groupe de parlementaires de l’Assemblé parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ont publié une déclaration exigeant la livraison des cartes des champs de mines par l’Arménie à l’Azerbaïdjan.

L’AZERTAC présente ladite déclaration ci-dessous :

Il est urgent que l’Arménie communique toutes les informations relatives à la localisation des champs de mines pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines

Nous, soussignés, déclarons ce qui suit :

La déclaration trilatérale faite le 10 novembre 2020 par les dirigeants de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie et de l’Arménie a mis fin au conflit de longue date et a ouvert des perspectives exceptionnelles pour parvenir à une paix et à une stabilité durables dans la région.

Cependant, la contamination que représentent les mines posées massivement dans les territoires libérés entrave sérieusement la reconstruction post-conflit et met en danger la vie de personnes innocentes. Plus important encore, elle porte atteinte à l’exercice du droit inaliénable de centaines de milliers de personnes déplacées azerbaïdjanaises de rentrer chez elles en toute sécurité et dans la dignité. Malheureusement, plus de 140 personnes ont été tuées ou grièvement blessées au cours des sept derniers mois dans l’explosion de mines. Plus récemment, le 4 juin 2021, trois civils, dont deux représentants des médias, ont perdu la vie dans un tragique accident alors qu’ils travaillaient dans la région azerbaïdjanaise de Kalbajar.

Le 12 juin 2021, l’Arménie a fourni à l’Azerbaïdjan des cartes indiquant la localisation de 97 000 mines terrestres dans la région d’Aghdam, tout en reconnaissant qu’«il ne s’agit que d’une infime partie des cartes» en sa possession. Compte tenu de l’urgence et de la gravité de ce problème humanitaire, il est impératif que l’Arménie communique l’ensemble des cartes restantes afin d’éviter que d’autres innocents soient tués et d’accélérer les travaux de déminage.

Signataires :

M. Samad SEYIDOV, Azerbaïdjan, CE/AD ; M. Ziya ALTUNYALDIZ, Turquie, NI ; Mme Nigar ARPADARAI, Azerbaïdjan, CE/AD ; M. Kamil AYDIN, Turquie, NI ; M. Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ, Turquie, NI ; M. Ahmet Ünal ÇEVİKÖZ, Turquie, SOC ; M. Mehmet Mehdi EKER, Turquie, NI ; M. Yunus EMRE, Turquie, SOC ; Mme Sevinj FATALIYEVA, Azerbaïdjan, CE/AD ; M. Erkin GADIRLI, Azerbaïdjan, CE/AD ; M. Tural GANJALIYEV, Azerbaïdjan, CE/AD ; Mme Emine Nur GÜNAY, Turquie, NI ; M. Sabir HAJIYEV, Azerbaïdjan, SOC ; M. Rafael HUSEYNOV, Azerbaïdjan, ADLE ; M. Dzheyhan IBRYAMOV, Bulgarie, ADLE ; M. Kamal JAFAROV, Azerbaïdjan, NI ; Mme Parvin KARIMZADA, Azerbaïdjan, NI ; M. Haluk KOÇ, Turquie, SOC ; M. Asim MOLLAZADA, Azerbaïdjan, CE/AD ; M. Fazil MUSTAFA, Azerbaïdjan, ADLE ; Mme Konul NURULLAYEVA, Azerbaïdjan, NI ; M. Halil ÖZŞAVLI, Turquie, NI ; Mme Maria RIZZOTTI, Italie, PPE/DC ; Mme Selin SAYEK BÖKE, Turquie, SOC ; M. Stefan SCHENNACH, Autriche, SOC ; Mme Serap YAŞAR, Turquie, NI ; M. Ahmet YILDIZ, Turquie, NI