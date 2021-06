Miguel Angel Moratinos: Lors de ma visite à Aghdam, j'ai été témoin de quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie politique et professionnelle

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Lors de ma visite à Aghdam, j'ai été témoin de quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie politique et professionnelle. Il ne reste rien, tout est complètement ruiné. Comment peut-on être témoin d'une telle situation au XXIe siècle ? a déclaré le Haut Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations, Miguel Angel Moratinos, lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Je pense que ma visite à Aghdam s'est bien passée, car votre représentant spécial m'a montré le plan pour l'avenir. C'est une grande vision, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir de voir les routes, les gens occupés et la dynamique positive », a-t-il dit.

Soulignant que l’Azerbaïdjan est toujours en développement et que ce développement se renforcera encore davantage, Miguel Angel Moratinos a ajouté : « Je me suis toujours considéré comme un ami de l'Azerbaïdjan, et cette fois je suis fier d'être avec vous et d'essayer de soutenir vos efforts, ceux du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture en ma qualité de Haut Représentant des Nations Unies pour l'Alliance des Civilisations. »