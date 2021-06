Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République Ilham Aliyev a donné, mercredi 23 juin, un coup de fil au Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Lors de la conversation téléphonique, les aspects pratiques de la mise en œuvre des déclarations du 10 novembre 2020 et du 11 janvier 2021, signées par les dirigeants russe, azerbaïdjanais et arménien, ont été examinés. Une attention particulière a été accordée à l'intensification du travail sur le plan trilatéral en matière de restauration des liens économiques et des communications de transport dans le Caucase du Sud.

Au cours de la discussion des questions actuelles de l'agenda bilatéral, le Président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine ont réaffirmé leur détermination à renforcer davantage le partenariat stratégique azerbaïdjano-russe.

Les chefs d'Etat sont convenus de poursuivre les contacts à différents niveaux.