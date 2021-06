Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie: Nos échanges commerciaux avec les Émirats arabes unis ont augmenté de 41%

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Nous avons échangé avec le ministre de l’Economie des Emirats arabes unis, Abdullah bin Touq Al Marri et ses collègues des points de vue sur l'élargissement de nos relations économiques, a dit le ministre azerbaïdjanais de l'Economie Mikayil Djabbarov.

« L'une des principales directions de notre coopération économique est le commerce, et au cours des 5 premiers mois de cette année, les échanges commerciaux avec les Émirats arabes unis ont augmenté de 41% et nos exportations non pétrolières de 40%. Je pense que le travail conjoint avec le pays ami contribuera au développement de notre partenariat dans les domaines prioritaires tels que l'économie numérique, les transports et la logistique, l'investissement, l'agriculture, les énergies renouvelables et la poursuite de l'expansion du commerce », a ajouté le ministre azerbaïdjanais.